Lufthansa получила разрешение летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
Представители Lufthansa Group, а также Austrian Airlines и AirFrance получили возможность совершать рейсы в Москву и Санкт-Петербург в облет Белоруссии, сообщает РИА Новости.
По словам представителя французской авиакомпании, новые маршруты пока требуется согласовывать в ежедневном режиме.
Ранее Lufthansa отменили два рейса из Парижа в Москву, потому что отсутствовало разрешение на авиарейсы в облет Белоруссии. В субботу авиаперелеты из Франции совершают в соответствии с расписанием.
Белоруссия в худшем случае может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.
«Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год», - отметил Безпалько.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
5,1 млн+9 289 / сут.
Умерли
121 тыс.+401 / сут.
Выздоровели
4,7 млн+9 250 / сут.
- Более 50 российских дипломатов покинули Чехию
- Lufthansa получила разрешение летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии
- Эксперты: Американские уши торчат за проблемой русских Курил
- В Москве новый железнодорожный вокзал «Восточный» начал принимать поезда
- Austrian Airlines совершила рейс в Москву в обход Белоруссии
- Росприроднадзор выявил нефтяной разлив в Черном море у Туапсе
- Российские самолеты начали совершать рейсы в облет Белоруссии
- В Совфеде могут освободить Михаила Меня от должности аудитора Счетной палаты 1 июня
- Под Новосибирском сотрудник ДПС выстрелил в голову задержанному
- В РПЦ раскритиковали убийство эмбрионов даже для науки
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru