Lufthansa получила разрешение летать в Москву и Петербург мимо Белоруссии

По словам представителя французской авиакомпании, новые маршруты пока требуется согласовывать в ежедневном режиме.

Ранее Lufthansa отменили два рейса из Парижа в Москву, потому что отсутствовало разрешение на авиарейсы в облет Белоруссии. В субботу авиаперелеты из Франции совершают в соответствии с расписанием.

Белоруссия в худшем случае может потерять до 70 миллионов долларов из-за «воздушной» блокады, заявил член Совета по межнациональным отношениям при президенте России, заместитель директора Центра украинистики и белорусистики МГУ им. М.В. Ломоносова Богдан Безпалько на пресс-конференции в НСН.

«Белоруссия пострадает экономически из-за того, что через ее территорию перестанут летать европейские авиакомпании. В настоящее время услугами белорусской навигации пользовались примерно 1000 компаний, треть из них – российские. Белоруссия зарабатывала на этом от 50 до 70 миллионов долларов в год», - отметил Безпалько.

