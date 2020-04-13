Экипаж МКС поблагодарил главврача Коммунарки за борьбу с коронавирусом
Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые в настоящий момент находятся на Международной космической станции (МКС), поблагодарили главного врача больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19. Космонавты подчеркнули, что работа Дениса Проценко в этот сложнейший период — настоящий подвиг. Анатолий Иванишин выразил уверенность в том, что к моменту возвращению из космоса он сможет пожать руку главврачу Коммунарки без перчаток.
Напомним, Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэсиди, прибыли на МКС 9 апреля. Их экспедиция продлится 196 дней.
Между тем, 31 марта стало известно, что Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. Главврач больницы в Коммунарке самоизолировался в кабинете и продолжает работать удаленно.
Ранее НСН писала, что ракета-носитель «Союз-2.1а» с пилотируемым кораблём «Союз МС-16» и экипажем из трёх человек на борту стартовала с космодрома Байконур 9 апреля. С очередной миссией на Международную космическую станцию (МКС) отправились космонавты Роскосмоса Анатолий Иванишин и Иван Вагнер, а также астронавт НАСА Крис Кэссиди.
Командир корабля «Союз МС-16» Анатолий Иванишин сообщил, что экипаж находится более месяца на карантине из-за пандемии коронавируса.
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