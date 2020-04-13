Экипаж МКС поблагодарил главврача Коммунарки за борьбу с коронавирусом

Олег Скрипочка, Иван Вагнер и Анатолий Иванишин, которые в настоящий момент находятся на Международной космической станции (МКС), поблагодарили главного врача больницы в Коммунарке за борьбу с COVID-19. Космонавты подчеркнули, что работа Дениса Проценко в этот сложнейший период — настоящий подвиг. Анатолий Иванишин выразил уверенность в том, что к моменту возвращению из космоса он сможет пожать руку главврачу Коммунарки без перчаток.

Напомним, Иванишин и Вагнер, а также американский астронавт Крис Кэсиди, прибыли на МКС 9 апреля. Их экспедиция продлится 196 дней.

Между тем, 31 марта стало известно, что Денис Проценко заразился коронавирусной инфекцией. Главврач больницы в Коммунарке самоизолировался в кабинете и продолжает работать удаленно.