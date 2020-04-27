Потенциально опасный астероид приблизится к Земле 29 апреля
Астероид 1998 OR2, который считается потенциально опасным объектом, пролетит от Земли на расстоянии около 6,3 млн км в предстоящую среду, 29 апреля. Об этом сообщает Интерфакс, ссылаясь на заявление старшего преподавателя кафедры астрономии института естественных наук и математики Уральского федерального университета Павла Скрипниченко. Специалист подчеркнул, что негативных последствий от этого сближения ждать не стоит.
При этом Скрипниченко пояснил, что для того, чтобы объект считался потенциально опасным, должно быть соблюдено два критерия: размеры и расстояние, на котором астероид пройдет от Земли. Он подчеркнул, что диаметр этого объекта составляет несколько километров. Астероид пронесётся от Земли на расстоянии 6,3 млн км. С астрономической точки зрения оно является небольшим.
Добавим, астероид 1998 OR2 был открыт 24 июля 1998 года астрономами из Халикальской обсерватории на Гавайях. Его диаметр может составлять от 2 до 4 км. В очередной раз – после 29 апреля 2020 года – он должен пройти мимо Земли в 2070-80-х годах.
Ранее НСН писала, что международная команда ученых впервые обнаружила микроорганизмы, способные выживать на метеоритах и в астероидах. Они выяснили, что для данной группы бактерий неорганические вещества являются источниками энергии, сообщает издание Scientific Reports.
Предметом исследования ученых стали археи Metallosphaera sedula, которые не боятся кислотности и высоких температур. Микроорганизмы были пересажены на стерилизованную поверхность метеорита Northwest Africa 1172 (вес 120 кг), обнаруженного в 2020 году.
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