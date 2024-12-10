Космонавт Рязанский заявил, что его долго не пускали в космос из-за США

По его словам, аналогичная ситуация сложилась в 2005 году.

«Меня тогда вызвал начальник и сказал: «Сергей, ты хороший парень, но ты никогда в космос не полетишь, у тебя нет шансов. Пожалуйста, ищи новое место работы», — заявил Рязанский в беседе с NEWS.ru.

Как рассказал космонавт, после этого он защитил кандидатскую диссертацию по космической медицине, а также принимал участие в разных наземных экспериментах, чтобы зарекомендовать себя. Помимо прочего он был инструктором парашютной подготовки. В итоге это сработало, и Рязанскому дали возможность сдать экзамены на бортинженера, после чего он полетел в космос.

Ранее генеральный директор госкорпорации «Роскосмос» Юрий Борисов сообщал, что на национальный проект «Космос» потребуется от 500 до 750 миллиардов рублей. Уточняется, что реализация проекта предусматривает кратный рост различного рода связных группировок дистанционного зондирования Земли — низкоорбитальных, геостационарных, высокоэллиптических, передает «Радиоточка НСН».

