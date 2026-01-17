В «Роскосмосе» назвали сроки начала производства аналога Starlink

Он представил спутник «Зоркий» и подтвердил, что уже в текущем году стартует серийное изготовление соответствующего оборудования. Эти аппараты будут использоваться для космической съёмки и формирования цифровых карт, необходимых для навигации беспилотников.



Баканов также рассказал о планах к 2027 году развернуть масштабную орбитальную группировку, которая будет включать более 300 спутников. Главная цель проекта — обеспечить связью те регионы России, где отсутствуют наземные сети.



Кроме того, «Роскосмос» ведёт работу над проектом национальной низкоорбитальной группировки широкополосной связи «Рассвет», реализуемым компанией «Бюро 1440».

Ранее действительный член Российской академии космонавтики имени Циолковского, инженер Александр Железняков говорил НСН, что российская спутниковая группировка «Рассвет» не сможет составить конкуренцию американскому Starlink, так как она рассчитана на охват намного меньшей территории, и для обычного пользователя даже будет дороже.

