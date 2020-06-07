Космонавт объяснил отсутствие интереса российских астронавтов к Crew Dragon
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН высказал сомнения в надежности корабля Crew Dragon компании Илона Маска.
Представитель Национального американского космического агентства (NASA) Стефани Ширхольц заявила, что Россия получила предложение от США использовать для доставки астронавтов на МКС более выгодные, чем российские «Союзы», корабли компании Илона Маска SpaceX. Об этом она рассказала в интервью Forbes.
Рентабельность российских «Союзов» снизится, потому что США не намерены оплачивать их запуски с Байконура. В качестве альтернативы американская сторона предлагает «Роскосмосу» отправлять на МКС астронавтов на аппаратах Boeing Starliner и Crew Dragon.
Герой России, космонавт Павел Виноградов в эфире НСН заявил, что в NASA «бегут впереди паровоза», уже пытаясь предложить «Роскосмосу» коммерческие полеты на корабле Crew Dragon компании Илона Маска SpaceX.
«Если этот корабль (Crew Dragon -прим. НСН) будет летать, на нем можно отправить кого угодно. Но вот эта мадам (представитель Национального американского космического агентства (NASA) Стефани Ширхольц – прим. НСН), как у нас говорят, бежит слегка впереди паровоза. Прежде всего, этот кораблю надо испытать, сертифицировать, а потом уже начинать на нем летать.
Стоимость пуска Crew Dragon намного больше пуска нашего «Союза». И когда говорится, что все в Dragon дешево и надежно, мягко говоря, не так. Просто они (в NASA – прим. НСН) так хотят, это их желания. Но они далекие от нормальной жизни», - заявил российский космонавт.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США в космосе.
«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.
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