Космонавт объяснил отсутствие интереса российских астронавтов к Crew Dragon

«Если этот корабль (Crew Dragon -прим. НСН) будет летать, на нем можно отправить кого угодно. Но вот эта мадам (представитель Национального американского космического агентства (NASA) Стефани Ширхольц – прим. НСН), как у нас говорят, бежит слегка впереди паровоза. Прежде всего, этот кораблю надо испытать, сертифицировать, а потом уже начинать на нем летать.

Стоимость пуска Crew Dragon намного больше пуска нашего «Союза». И когда говорится, что все в Dragon дешево и надежно, мягко говоря, не так. Просто они (в NASA – прим. НСН) так хотят, это их желания. Но они далекие от нормальной жизни», - заявил российский космонавт.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в эфире НСН рассказал о перспективах взаимодействия России и США в космосе.

«Российские космонавты будут летать на Crew Dragon, а американские – на «Союзах». Это выгодно всем, интересно всем. Такая дублирующая система повышает устойчивость проекта МКС. Проект сложный, дорогой. Все нужно дублировать – как части систем на станции, так и транспортные системы для запуска людей. То есть, контракт будет бартерный. Конечно, никаких денежных контрактов уже не будет. Этот был последний», - считает эксперт.

