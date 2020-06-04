Ответ Маску: Ургант поиздевался над говорящими лифтами от «Роскосмоса»

Ургант назвал новые лифты «симметричным ответом Илону Маску», на прошлой неделе запустившего к МКС пилотируемый космический корабль. Телеведущий задался вопросом, как российским производителям удалось осуществить «невероятный научный прорыв».

«Специалистам удалось установить в лифт динамик и разработать механизм, чтобы при нажатии на кнопку включалась запись», - цитирует Урганта Ura.ru.

Телеведущий добавил, что смотрел научно-фантастический фильм про будущее, но даже там такого нет.

Нынешний глава «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин в 2014 году на фоне угрозы американских санкций заявил, что США придётся доставлять своих астронавтов на МКС с помощью батута. Так он напомнил, что у NASA не иной возможности отправить астронавтов на МКС, кроме как на российских кораблях «Союз». После запуска и стыковки с МКС корабля Crew Dragon компании Маска SpaceX, осуществлённых на прошлой неделе, у NASA впервые с 2011 года появился выбор. «Батут работает», - заявил Маск после успешной стыковки.

