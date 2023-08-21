Космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС

Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, сообщают «Известия» со ссылкой на «Роскосмос».

NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством

Это требуется для того, чтобы освободить место для нового грузового корабля. Через несколько часов включится двигатель на торможение для сведения с орбиты. После этого корабль войдет в атмосферу и сгорит.

Ранее была поднята орбита МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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