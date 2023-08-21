Космический корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от МКС
21 августа 202303:53
Российский грузовой корабль «Прогресс МС-22» отстыковался от Международной космической станции, сообщают «Известия» со ссылкой на «Роскосмос».
Это требуется для того, чтобы освободить место для нового грузового корабля. Через несколько часов включится двигатель на торможение для сведения с орбиты. После этого корабль войдет в атмосферу и сгорит.
Ранее была поднята орбита МКС, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru