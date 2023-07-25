NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством

У Американского космического агентства (NASA) возникли проблемы с электропитанием в Центре управления полетов в Хьюстоне, сообщают СМИ.

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Американская сторона потеряла связь с Международной космической станцией (МКС). Сбой длился около 20 минут.

Из-за неполадок NASA пришлось держать связь с околоземной лабораторией через Россию.

В интервью изданию El Mundo глава NASA Билл Нельсон заявил, что человек может достичь Марса в 2040 году, передает «Радиоточка НСН».

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Фото: roscosmos.ru
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