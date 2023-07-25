NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством
25 июля 202323:10
У Американского космического агентства (NASA) возникли проблемы с электропитанием в Центре управления полетов в Хьюстоне, сообщают СМИ.
Американская сторона потеряла связь с Международной космической станцией (МКС). Сбой длился около 20 минут.
Из-за неполадок NASA пришлось держать связь с околоземной лабораторией через Россию.
В интервью изданию El Mundo глава NASA Билл Нельсон заявил, что человек может достичь Марса в 2040 году, передает «Радиоточка НСН».
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Экс-разведчик Риттер заявил о проблемах Финляндии из-за вступления в НАТО
- В Киеве сообщили о критическом состоянии мостов
- NASA держало связь с МКС через Россию из-за проблем с электричеством
- Трамп сохранил позиции сильнейшего кандидата против Байдена
- Минздрав опубликовал проект об учете препаратов для прерывания беременности
- Экс-советник Кучмы обвинил Зеленского в уничтожении украинской армии
- Рогов заявил о затишье перед бурей в Запорожской области
- Отсидевший в России американец Рид получил ранение на Украине
- Спикер Палаты представителей призвал инициировать импичмент Байдену
- Военная делегация России во главе с Шойгу прибыла в КНДР
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru