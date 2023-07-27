Высоту орбиты МКС подняли перед встречей «Союза МС-24»
Госкорпорация «Роскосмос» сообщила об увеличении орбита Международной космической станции с целью подготовки к стыковке с пилотируемым кораблём «Союз МС-24» и возвращения на Землю «Союза МС-23». Для корректировки высоты полёта произведено включение двигателей грузового корабля «Прогресс МС-22».
Космический грузовик пристыкован к служебному модулю «Звезда» российского производства. Средняя высота орбиты станции поднята на 790 метров. Сейчас МКС находится на расстоянии 417,1 километра от Земли.
«Союз МС-24» должен отправиться к МКС 15 сентября с экипажами 70 и 71 длительных экспедиций. Это российские космонавты Олег Кононенко и Николай Чуб, а также американский астронавт Лорал О'Хара.
Ранее NASA предложило запретить космическим туристам вступать в половые контакты на орбите из-за высокого риска радиации. Однако космонавт Олег Артемьев в комментарии Telegram-канала «Радиоточка НСН» развеял такие опасения и выступил против инициативы.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru