Корабль «Ю. А. Гагарин» отправится на орбиту с космодрома Байконур

Старт намечен на 9 апреля в 10:42 мск. «Союз-2.1а» доставит на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Как ожидается, космический корабль причалит к станции через 3 часа 25 минут после старта.

Ранее российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По рекомендации наземных специалистов их уже заделали герметиком.

