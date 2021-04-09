Корабль «Ю. А. Гагарин» отправится на орбиту с космодрома Байконур
Российский космический корабль «Ю. А. Гагарин», в преддверии Дня космонавтики и 60-летия полета в космос первого космонавта Земли Юрия Гагарина, запустят на орбиту с космодрома Байконур, сообщает РИА Новости.
Старт намечен на 9 апреля в 10:42 мск. «Союз-2.1а» доставит на МКС россиян Олега Новицкого и Петра Дуброва, а также астронавта NASA Марка Ванде Хая. Как ожидается, космический корабль причалит к станции через 3 часа 25 минут после старта.
Ранее российские космонавты, работающие на борту Международной космической станции, нашли еще три возможных места утечки воздуха в российском модуле «Звезда», сообщает РИА Новости со ссылкой на источник в ракетно-космической отрасли. По рекомендации наземных специалистов их уже заделали герметиком.
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