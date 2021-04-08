Американский астронавт назвал полёт Гагарина переломным моментом в истории
Астронавт NASA Терри Верст заявил, что Юрий Гагарин - один из самых важных людей в истории человечества, сообщает РЕН ТВ.
По его словам, подвиг советского космонавта является переломным моментом для истории всего человечества.
«Юрий Гагарин был первым человеком, который покинул Землю. Это было невероятно. Он был молодым 27-летним парнем», - отметил Верст.
Американский астронавт добавил, что конкуренция СССР и США в космосе привела к прорывам и успехам, которых нельзя было достичь без соревновательного духа.
Терри Вертс дважды побывал космосе. В 2010 году он отправился на МКС в качестве пилота шаттла «Индевор», а 2014-м - в качестве бортинженера космического корабля «Союз ТМА-15М». Всего американский астронавт провёл в космосе чуть менее 200 суток.
Подписывайтесь на НСН: Яндекс Новости | Яндекс Дзен | Google News
Горячие новости
Заразились
4,6 млн+8 672 / сут.
Умерли
102 тыс.+365 / сут.
Выздоровели
4,2 млн+9 558 / сут.
- Американский астронавт назвал полёт Гагарина переломным моментом в истории
- Археологи нашли в Египте скрытый под песком трехтысячелетний город
- МВФ: мировая экономика восстанавливается быстрее, чем ожидалось
- Ученые опасаются обрушения ледников Антарктиды
- Россельхознадзор разрешил ввозить в Россию яйца и цыплят из Великобритании
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru