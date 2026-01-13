На «Госуслугах» россияне смогут проверить данные о такси

Россияне смогут проверить, соответствует ли такси - перевозчик и его машина - всем требованиям закона, на портале госуслуг. Об этом рассказали в Минцифры.

«Способы проверки: 1. Отсканировать специальный QR-код в салоне автомобиля с помощью функции "Госкан" в приложении "Госуслуги"; 2. Воспользоваться сервисом "Проверка легкового такси на законность" и ввести... госномер и регион, где работает такси», - отмечается в сообщении ведомства на платформе Мах.

Сервис предоставляет сведения о такси и перевозчике из системы Минтранса «Такси». В ней хранятся данные о разрешениях на перевозки и о том, какие транспортные средства включены в реестр легковых такси.

Ранее стало известно, что россияне могут подать на «Госуслугах» заявление на ежегодную семейную выплату для работающих родителей с двумя и более детьми, пишет Ura.ru.

