Послу Польши в Москве Кшиштофу Краевскому заявили протест в связи с задержанием в республике российского археолога Александра Бутягина. Об этом говорится в сообщении МИД РФ.

Как отметили в ведомстве, дипломата вызвали в министерство 12 января. Послу был выражен «решительный протест» в связи с задержанием Бутягина в декабре 2025 года в Варшаве по запросу Киева.

МИД назвал абсурдными обвинения украинской стороны, подчеркнув, что они связаны с научной деятельностью археолога в Крыму - неотъемлемой части РФ.

«Российская Федерация требует немедленного освобождения российского гражданина и отказа от его передачи в руки не имеющей ничего общего с правосудием карательной машины киевского режима», - добавили в ведомстве.

Ранее в Польше арестовали археолога, сотрудника Эрмитажа Александра Бутягина. Киев обвиняет ученого в проведении якобы незаконных экспедиций на территории городища Мирмекий в Крыму, напоминает «Свободная пресса».

