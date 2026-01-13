В России более 1 млн женщин воспользовались родовым сертификатом в 2025 году
Более 1 млн россиянок воспользовались предоставляемыми по родовым сертификатам услугами в 2025 году. Об этом сообщил Социальный фонд РФ в канале в Max.
«Всего... фонд с начала года оплатил услуги по медицинскому сопровождению 1,1 млн новорожденных», - отметили в организации.
Родовые сертификаты позволяют оплатить услуги женской консультации, помощь во время родов, в послеродовой период, профилактические осмотры детей в возрасте до года.
Между тем главный внештатный специалист по репродуктивному здоровью женщин Минздрава Наталия Долгушина рассказала, что в России средний возраст рождения первого ребенка у женщин составил около 26 лет, пишет Ura.ru.
