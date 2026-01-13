Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак

Японский ретейлер-владелец бренда Uniqlo зарегистрировал в РФ товарный знак «Юникло». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.

Организация подала заявку на регистрацию в августе прошлого года. В январе 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать бренд.

Компания намерена под этим товарным знаком продавать женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы, отмечает Ura.ru.

Uniqlo входит в японский холдинг Fast Retailing Co. Компания прекратила деятельность в РФ в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.

