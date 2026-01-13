Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак
13 января 202610:42
Японский ретейлер-владелец бренда Uniqlo зарегистрировал в РФ товарный знак «Юникло». Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на данные Роспатента.
Организация подала заявку на регистрацию в августе прошлого года. В январе 2026-го Роспатент принял решение зарегистрировать бренд.
Компания намерена под этим товарным знаком продавать женскую и мужскую одежду, обувь, головные уборы, отмечает Ura.ru.
Uniqlo входит в японский холдинг Fast Retailing Co. Компания прекратила деятельность в РФ в 2022 году после начала специальной военной операции на Украине.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки
- Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак
- В России более 1 млн женщин воспользовались родовым сертификатом в 2025 году
- «Как бы не загубили»: Что ждет аэропорт «Домодедово» после продажи
- Капитан «Локомотива» Баринов перешел в ЦСКА
- В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
- Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
15 мая 2023
Источники данных:
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru