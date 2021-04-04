На МКС нашли еще три возможных места утечки воздуха

По рекомендации наземных специалистов их уже заделали герметиком. В ближайшее время планируется проверка герметичности промежуточной камеры модуля «Звезда», чтобы определить, удалось ли предотвратить утечку воздуха.

Ранее стало известно о том, что несмотря на заделку двух трещин, в российском модуле «Звезда» Международной космической станции (МКС) продолжается утечка воздуха.

Незначительную утечку воздуха на МКС обнаружили в сентябре 2019 года. Через год, в октябре 2020 года, экипаж сумел найти первую трещину, она находилась в промежуточной камере российского модуля «Звезда».

