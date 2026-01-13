Вице-спикер Госдумы от ЛДПР Борис Чернышов ранее предложил изменить функционал классных руководителей. По его замыслу, они должны получить официальный статус наставников и быть полностью освобождены от предметной нагрузки, отмечает РИА Новости. Ямбург раскритиковал соответствующую инициативу.

«Я расцениваю эту инициативу как непрофессиональную и дилетантскую. Настоящий классный руководитель и есть наставник, он с классом ходит в походы, в экспедиции и так далее. Однако если человек не ведет никакой предмет, он практически не видит ребят на уроке. Поэтому нельзя разделять обучение и воспитание. Это два связанных процесса. Лучше бы такие инициаторы не мешали, а доверили бы все профессионалам. Никакая отдельная должность классного руководителя не нужна. В школе не по должностям все устроено, там воспитывают личность. Даже обычный урок может быть мощным и воспитательным, как и внеклассная работа. Противопоставлять их нельзя и не надо», — сказал собеседник НСН.

Ранее член Совета межрегионального профсоюза работников образования «Учитель», учитель истории и ОБЖ Дмитрий Казаков заявил НСН, что сократить число конфликтов между педагогами и учащимися помогут нормальные условия труда для учителя и воспитательный момент, а не статус неприкосновенности.

