«На многие товары уже есть ГОСТы, например, недавно приняли ГОСТ на школьную форму. Очевидно, что должны быть некие стандарты в этой сфере, должно определяться именно качество с большой буквы. Когда мы принимали ГОСТ на школьную форму, мы понимали, что любые брюки, платье сделаны по сертификату. Но надо понимать, что эту одежду ребенок носит каждый день, носит ее минимум восемь часов. Для одежды у нас уже есть стандарты, но нужно учитывать именно специфику, так во всем. Стандарты качества с точки сертификации работают, но в некоторых случаях требуются дополнительные ГОСТы», - пояснила она.

Поэтому Буцкая отметила, что дополнительный ГОСТ необходимо ввести и на игрушки.

«Игрушки, например, с точки зрения безопасности – это одно, а другое дело – это психолого-педагогическая экспертиза, тоже сейчас ГОСТ разрабатываем. Эта тема правильная, мы занимаемся этим по каждой категории. Невозможно играть в игрушки, которые влияют отрицательно на психику. У нас есть санитарные нормы и правила, чтобы ребенок не подавился и так далее, но есть еще другие вопросы», - добавила депутат.

Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН заявила, что сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так как они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей.

