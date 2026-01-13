Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки
Татьяна Буцкая заявила НСН, что в России есть санитарные нормы и правила, чтобы ребенок не подавился игрушкой так далее, но требуется еще педагогическая экспертиза.
Детские товары должны быть стандартизировано дополнительно, так как в каждой категории, включая одежду и игрушки, своя специфика, которая касается именно детей и их восприятия, заявила НСН первый зампред комитета Госдумы по защите семьи, вопросам отцовства, материнства и детства Татьяна Буцкая.
Депутаты и сенаторы во главе с Леонидом Слуцким внесли в Госдуму законопроект о введении в России обязательной стандартизации детской продукции. Документ размещен в думской электронной базе. Это касается всех товаров для детей - продукты, игрушки, одежда, обувь, косметика, средства гигиены, мебель и книги. Буцкая идею поддержала, отметив, что такая работа уже ведется.
«На многие товары уже есть ГОСТы, например, недавно приняли ГОСТ на школьную форму. Очевидно, что должны быть некие стандарты в этой сфере, должно определяться именно качество с большой буквы. Когда мы принимали ГОСТ на школьную форму, мы понимали, что любые брюки, платье сделаны по сертификату. Но надо понимать, что эту одежду ребенок носит каждый день, носит ее минимум восемь часов. Для одежды у нас уже есть стандарты, но нужно учитывать именно специфику, так во всем. Стандарты качества с точки сертификации работают, но в некоторых случаях требуются дополнительные ГОСТы», - пояснила она.
Поэтому Буцкая отметила, что дополнительный ГОСТ необходимо ввести и на игрушки.
«Игрушки, например, с точки зрения безопасности – это одно, а другое дело – это психолого-педагогическая экспертиза, тоже сейчас ГОСТ разрабатываем. Эта тема правильная, мы занимаемся этим по каждой категории. Невозможно играть в игрушки, которые влияют отрицательно на психику. У нас есть санитарные нормы и правила, чтобы ребенок не подавился и так далее, но есть еще другие вопросы», - добавила депутат.
Ранее психолог Анна Баленко в пресс-центре НСН заявила, что сегодня у детей в тренде монстрообразные игрушки, так как они выражают свои подавленные эмоции от недостатка внимания родителей.
Горячие новости
Заразились
22,9 млн+2 379 / сут.
Умерли
399 тыс.+26 / сут.
Выздоровели
22,3 млн+2 902 / сут.
- Депутат Буцкая анонсировала ГОСТ на детские игрушки
- Uniqlo зарегистрировала в России новый товарный знак
- В России более 1 млн женщин воспользовались родовым сертификатом в 2025 году
- «Как бы не загубили»: Что ждет аэропорт «Домодедово» после продажи
- Капитан «Локомотива» Баринов перешел в ЦСКА
- В Адыгее легковое авто столкнулось с грузовым поездом
- Роддом в Новокузнецке проверят после сообщений о смерти новорожденных
- Алиханов допустил постройку электросудов по льготному лизингу до 2028 года
- В Липецкой области из-за атак БПЛА пострадали два человека
- Мотогонщик погиб после аварии во время соревнований во Франции
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru