Командир А-321 не считает себя героем
Командир экипажа самолёта А-321 Дамир Юсупов заявил, что не считает себя героем. Об этом он рассказал ТАСС.
По его словам, в момент ЧП он занимался спасением судна, пассажиров и экипажа.
«Многие говорят, что герой, но, честно говоря, я себя героем нисколько не ощущаю, потому что выполнял то, что должен был выполнить: спасал самолет, пассажиров, экипаж», — сказал лётчик.
Ранее представить к государственным наградам весь экипаж борта А-321, совершившего экстренную посадку в поле в Подмосковье, поручил премьер-министр РФ Дмитрий Медведев. Напомним, экипаж во главе с Дамиром Юсуповым спас жизни 226 пассажиров, посадив судно с неисправными двигателями на кукурузное поле. Все пассажиры выжили. Подробнее о героях дня читайте в материале НСН.
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