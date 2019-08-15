Национальные герои. Что известно об экстренной посадке Airbus A321

Airbus A321 «Уральских авиалиний» утром 15 августа вылетел из подмосковного аэропорта «Жуковский» рейсом на Симферополь. При взлете произошло столкновение со стаей птиц, которое привело к выходу из строя обоих двигателей. Аэробус садился с полными баками – примерно 16 тонн авиакеросина. Не выпуская стойки шасси, экипаж посадил самолет в кукурузу, сохранив жизни всех, кто находился на борту. По данным Росавиации, в салоне находились 226 пассажиров и семь членов экипажа. За медицинской помощью обратились 55 человек, в том числе дети. При этом госпитализированной остается лишь одна женщина, состояние которой оценивается как средней тяжести. Героями назвал пилотов пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков, по словам которого, в кратчайшие сроки они будут представлены к госнаградам.

Столкновения самолетов с птицами в авиации не редкость, но именно стая птиц представляет наибольшую опасность, практически наверняка выводя из строя один или несколько двигателей. Наиболее широко известен случай, имевший место десять лет назад, когда в аналогичную нынешней ситуацию попал пилот Airbus A320, летевшего из Нью-Йорка в Сиэтл. После столкновения со стаей птиц из строя также вышли оба двигателя, и американец посадил лайнер на воду реки Гудзон, избежав тем самым жертв. В США это событие до сих известно как «Чудо на Гудзоне», а пилот немедленно стал национальным героем.

Члены экипажа «Уральских авиалиний», благодаря которым у 226 человек сегодня второй день рождения, со всей очевидностью и полным правом могут считаться национальными героями России. В Советском Союзе, кстати, свои национальные герои были, например, первые космонавты: их знали в лицо, ими гордились, их ставили в пример, у них брали автографы. Семь человек, проявивших сегодня высочайший профессионализм, смелость и принятии решений и выдержку, достойны того, чтобы их знала вся страна. Вот их имена.

Командир воздушного судна Дамир Юсупов, 41 год. В 2013 году с отличием окончил Санкт-Петербургский государственный университет гражданской авиации. Общий налет превышает 3000 часов.

Второй пилот Георгий Мурзин, 23 года. В 2017 году окончил тот же питерский университет гражданской авиации. Общий налет - более 600 часов.

Эвакуацией пассажиров из салона руководили бортпроводники «Уральских авиалиний»: Дмитрий Ивлицкий, Дмитрий Гончаренко, Алия Слякаева, Надежда Вершинина и Яна Ягодина.

Фотографии героев размещены на сайте НСН.ФМ.

