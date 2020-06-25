Команда: на взлет! Росавиация планирует возобновить международные полёты
Авиаэксперты пояснили НСН, почему международное сообщение может открыться и в июле, и весной будущего года.
Глава Росавиации Александр Нерадько представил план по возобновлению международного авиасообщения. Согласно нему, начинать возобновление полетов за рубеж следует со стран СНГ. Кроме того, глава Росавиации добавил, что полеты в другие государства стоит возобновлять в индивидуальном порядке, опираясь на эпидемиологические показатели, сообщает «Коммерсантъ».
Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН заявил о готовности российских авиакомпаний к началу международных полетов.
«Авиакомпаниям, безусловно, потребуется некий технический подготовительный период. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестило перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отметил он.
В свою очередь, руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН скептически высказался насчет возобновления международного авиасообщения. Эксперт убежден, что международные авиаперевозки не начнутся до весны следующего года, и то, только в случае отсутствия второй волны COVID-19.
«Если пандемия в Европе и в России к сентябрю пойдёт на спад, то, понятное дело, никто моментально не полетит в Париж, Лондон и обратно — в Санкт-Петербург, например. Потребуется какой-то период адаптации. Опять же, надо учитывать, если эта беда ослабнет к осени, то мы с воздушным транспортом входим в традиционно низкий сезон, который будет очень низким (…) Открывать границы не имеет никакого смысла», - заявил эксперт.
Авиаэксперт, главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в эфире НСН заявил, что от желаний перевозчиков возобновление зарубежных рейсов зависит мало. Они готовы поднять воздушные суда хоть завтра, но ситуацией управляет пандемия.
«Свою роль может сыграть и прогнозируемая в сентября вторая волна COVID-19. Не исключено, что международное авиасообщение восстановится только к весне будущего года», - заявил Гусаров.
План Росавиации направлен правительству и Роспотребнадзору, а также вице-премьеру России Татьяне Голиковой. Там, впрочем, заявили об отсутствии на данный момент конкретного решения по возобновлению авиасообщения.
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