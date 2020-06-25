Команда: на взлет! Росавиация планирует возобновить международные полёты

Глава Росавиации Александр Нерадько представил план по возобновлению международного авиасообщения. Согласно нему, начинать возобновление полетов за рубеж следует со стран СНГ. Кроме того, глава Росавиации добавил, что полеты в другие государства стоит возобновлять в индивидуальном порядке, опираясь на эпидемиологические показатели, сообщает «Коммерсантъ».

Ранее исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН заявил о готовности российских авиакомпаний к началу международных полетов.

«Авиакомпаниям, безусловно, потребуется некий технический подготовительный период. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестило перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отметил он.