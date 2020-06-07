СМИ: Международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля

Частичное международное авиасообщение российские авиаперевозчики могут возобновить с 15 июля. Открытие полетов планируется в 15 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Бизнес-полеты планируется совершать «почти во все страны». Interfax.ru пишет, что в первую очередь откроют авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ.

Информагентства уточняют, что список стран, куда Россия возобновит полеты, Росавиация и Роспотребнадзор определят совместно. Речь об этом шла на совещании в Росавиации 6 июня, которое инициировал премьер-министр Михаил Мишустин с участием крупных авиапервозчиков.

«Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно»,— сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.