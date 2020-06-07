СМИ: Международное авиасообщение Россия может возобновить с 15 июля
Частичное международное авиасообщение российские авиаперевозчики могут возобновить с 15 июля. Открытие полетов планируется в 15 стран. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в одной из авиакомпаний. Бизнес-полеты планируется совершать «почти во все страны». Interfax.ru пишет, что в первую очередь откроют авиасообщение со странами ЕАЭС и СНГ.
Информагентства уточняют, что список стран, куда Россия возобновит полеты, Росавиация и Роспотребнадзор определят совместно. Речь об этом шла на совещании в Росавиации 6 июня, которое инициировал премьер-министр Михаил Мишустин с участием крупных авиапервозчиков.
«Свои предложения Росавиация планирует направить в Роспотребнадзор. Предполагается, что список стран, с которыми может быть возобновлено авиасообщение, Росавиация с Роспотребнадзором определят совместно»,— сообщает ТАСС со ссылкой на своего собеседника.
Главными условиями для возобновления полетов за границу крупными перевозчиками является соблюдение «строгих санитарных правил» в самолете и «стабильная позитивная динамика по сокращению числа заболевших», отмечают в Interfax.ru.
По мере открытия границ другими странами будет рассматриваться вопрос о возобновлении с ними авиасообщения.
Напомним, Росавиация прекратила регулярное и чартерное сообщение с иностранными государствами 27 марта на фоне пандемии коронавируса.
По мнению исполнительного директора агентства «Авиапорт» Олега Пантелеева, которое он высказал НСН, авиаперевозчики рады вернуться к нормальной операционной деятельности, но это будет зависеть от принятия решений на уровне федерального правительства, региональных властей.
«Я полагаю, что все те подготовительные мероприятия, которые авиакомпании должны будут выполнить для того, чтобы восстановить маршруты, не займут много времени, речь идет о двух-трех днях. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестила перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отмечает специалист.
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