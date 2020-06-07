Авиаэксперты разошлись во мнении насчет возобновления международных рейсов

Исполнительный директор агентства «Авиапорт» Олег Пантелеев в интервью НСН заявил о готовности российских авиакомпаний к началу международных полетов.

«Что касается открытия международного авиасообщения, то авиакомпании готовы приступить к таким полетам сразу же после того, как ограничения в отношении международного воздушного сообщения будут сняты правительством. Авиакомпаниям безусловно потребуется некий технический подготовительный период. Гораздо важнее, все-таки, чтобы правительство, которое будет принимать решение об открытии полетов по тем или иным международным направлениям, своевременно оповестило перевозчиков, чтобы те могли начать продажу билетов, чтобы граждане смогли сформировать свои планы на полеты, чтобы сформировать достаточную загрузку того или иного рейса. И продажу желательно открывать не менее, чем за месяц», – отмечает специалист.

Руководитель консалтингового агентства «Инфомост» Борис Рыбак в эфире НСН скептически настроен насчет возобновления международного авиасообщения. Эксперт убежден, что международные авиаперевозки не начнутся до весны следующего года, и то, только в случае отсутствия второй волны COVID-19.

«Если пандемия в Европе и в России к сентябрю пойдёт на спад, то, понятное дело, никто моментально не полетит в Париж, Лондон и обратно — в Санкт-Петербург, например. Потребуется какой-то период адаптации. Опять же, надо учитывать, если эта беда ослабнет к осени, то мы с воздушным транспортом входим в традиционно низкий сезон, который будет очень низким (…) Открывать границы не имеет никакого смысла! Очень важен психологический фактор: представьте, количество заболеваний к сентябрю устойчиво уменьшается. И что, все сразу откроют границы? Я думаю, полгода все карантин продержат ещё. Это было бы абсолютно логично и понятно», - считает он.

Также Борис Рыбак в эфире НСН раскритиковал требование Роспотребнадзора о неполной загрузке самолетов и отметил, что эти рекомендации абсолютно не учитывают транспортных реалий, о чем министр транспорта Евгений Дитрих уже неоднократно говорил.



