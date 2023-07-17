Из-за вспышек на солнце произошли сбои связи на Земле

16 июля на Солнце произошли три мощные вспышки, одна из которых привела к перебоям со связью на Земле, сообщают «Известия».

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Накануне днем была зарегистрирована вспышка M1.1. Она длилась 14 минут и сопровождалась нарушением КВ-радиосвязи.

Две другие вспышки произошли вечером. Они продолжались 15 и 28 минут соответственно.

Ранее сильные вспышки были зафиксированы на Солнце 19 июня, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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