Сильные вспышки зафиксированы на Солнце 19 июня

Сразу две серьёзные вспышки зафиксированы на Солнце сегодня, 19 июня. Об этом информирует гелиогеофизическая служба Института прикладной геофизики.

Согласно данным Федерального государственного бюджетного учреждения, первая вспышка зарегистрирована в 06:37 по московскому времени, вторая произошла в 15:14 мск. Причём первый взрывной процесс выделения энергии в атмосфере светила продолжался 21 минуту, второй был в два раза короче по времени.

Астрономы предупредили москвичей о сильной геомагнитной буре

Оба явления привели к частичному нарушению коротковолновой радиосвязи на Земле. Ранее учёные предупредили о продолжительной магнитной буре, которая началась с вечера 17 июня. Её пик придется на вторник, 20 июня.

При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», остаточный эффект будет заметен до 24 июня. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

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ФОТО: NASA
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