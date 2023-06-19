Сильные вспышки зафиксированы на Солнце 19 июня

Оба явления привели к частичному нарушению коротковолновой радиосвязи на Земле. Ранее учёные предупредили о продолжительной магнитной буре, которая началась с вечера 17 июня. Её пик придется на вторник, 20 июня.

При этом, как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», остаточный эффект будет заметен до 24 июня. Магнитные бури вызываются поступлением в окрестности Земли возмущённых потоков солнечного ветра и их взаимодействием с магнитосферой планеты.

