Астроном о поглощении Земли Солнцем: «Смена орбиты не поможет»

Ранее американские астрономы зафиксировали, как похожая на Солнце звезда поглотила похожую на Юпитер планету. По их мнению, такая же судьба ожидает Землю. Об этом сообщило издание The New York Times со ссылкой на исследование, опубликованное в журнале Nature. Один из авторов исследования, сотрудник Массачусетского технологического института Кишалай Де, заявил, что Земля может столкнуться с этим через пять миллиардов лет. Вибе согласился с выводами американских исследователей.

«У нас нет возможности наблюдать, как эволюционирует отдельная звезда типа Солнца, потому что это происходит очень медленно. Однако мы можем наблюдать звезды разных возрастов, похожие на Солнце, на разных этапах эволюции. Их известно очень много, поэтому мы очень хорошо себе представляем, какие изменения и когда будут происходить. Наше Солнце относится к тому классу звезд, которые заканчивают свою эволюцию, превращаясь в так называемых красных гигантов. Оно станет холодным по звездным меркам в конце своей эволюции (порядка 3000 градусов) и расширится до очень больших размеров. Согласно расчетам, они превысят радиус земной орбиты, так что у Земли есть шанс действительно быть поглощенной Солнцем. Но до этого еще осталось очень много времени, около пяти миллиардов лет», — сказал Вибе.

Вместе с тем собеседник НСН назвал крайне маловероятным столкновение Земли с другим космическим объектом.

«Вероятность тесного, непосредственного взаимодействия Солнечной системы, Земли с любым другим объектом Вселенной ничтожно мала, поскольку размеры всех космических объектов малы, а расстояния между ними очень велики», — добавил ученый.

Также эксперт допустил возможность отодвинуть в будущем орбиту Земли от Солнца, однако отметил, что это лишь ненадолго отсрочит поглощение Земли Солнцем.

«Следует понимать, что это не такая задача, которая решается за десять или за сто лет, но и времени у нас еще впереди очень много. Есть расчеты, которые показывают, что относительно небольшими усилиями орбиту Земли в принципе можно от Солнца отодвинуть. Однако отмечу, что это будет только очень временным решением проблемы. Ведь за стадией красного гиганта у Солнца последует стадия белого карлика, когда оно вообще перестанет быть мощным источником энергии. То, что мы избежим поглощения Солнцем, не означает, что у нас дальше будет все хорошо и комфортно. Нужно развивать космические путешествия, чтобы мы могли куда-то подальше отлететь от опасных стадий развития Солнца, но не вместе с Землей, а, возможно, самостоятельно», — подытожил он.

Ранее академик РАН, директор Государственного астрономического института имени Штернберга Анатолий Черепащук заявил, что защитить Землю от удара небольшого астероида сегодня невозможно даже с помощью ядерного оружия, хотя последствия могут быть серьезными. Об этом пишет Telegram-канал «Радиоточка НСН».

