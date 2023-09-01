Индия запустит к солнцу свой исследовательский корабль

В Индии запустили обратный отсчет до запуска миссии Aditya-L1, которая будет изучать солнце. Об этом сообщили в социальных сетях организации космических исследований страны.

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Уточняется, что миссия будет запущена 2 сентября в 9:20 по московскому времени.

Ее задачей будет изучение Солнца с Орбиты, расположенной в точке Лагранжа L1, где силы гравитационного притяжения Земли и Солнца равны. Эта позиция даст миссии возможность беспрерывно наблюдать за Солнцем, и изучать солнечную активность, а также ее влияние на космическую погоду в реальном времени.

Планируется, что корабль проделает свой путь до Солнца за четыре месяца.

Ранее Индия успешно посадила станцию «Чандраян-3» на поверхность Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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