Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну
Президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди телеграмму, в которой поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её южного полюса, сообщает пресс-служба Кремля.
Российский лидер также попросил передать поздравления всем сотрудникам Индийской организации космических исследований, пожелав им «новых свершений».
«Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», - подчеркнул он.
Также поздравления индийским коллегам направила госкорпорация «Роскосмос». В российской компании отметили, что исследования спутника Земли «важны для всего человечества», так как в будущем он может «стать площадкой для освоения дальнего космоса».
Ранее Индийская организация космических исследований заявила, что посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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