Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну

Российский лидер также попросил передать поздравления всем сотрудникам Индийской организации космических исследований, пожелав им «новых свершений».

«Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», - подчеркнул он.

Также поздравления индийским коллегам направила госкорпорация «Роскосмос». В российской компании отметили, что исследования спутника Земли «важны для всего человечества», так как в будущем он может «стать площадкой для освоения дальнего космоса».

Ранее Индийская организация космических исследований заявила, что посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».