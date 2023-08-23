Путин поздравил Индию с успешной посадкой станции «Чандраян-3» на Луну

Президент РФ Владимир Путин направил президенту и премьеру Индии Драупади Мурму и Нарендре Моди телеграмму, в которой поздравил их с успешной посадкой индийской космической станции «Чандраян-3» на Луну в районе её южного полюса, сообщает пресс-служба Кремля.

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Российский лидер также попросил передать поздравления всем сотрудникам Индийской организации космических исследований, пожелав им «новых свершений».

«Это – большой шаг в освоении космического пространства и, конечно, свидетельство впечатляющего прогресса, достигнутого Индией в научно-технологической сфере», - подчеркнул он.

Также поздравления индийским коллегам направила госкорпорация «Роскосмос». В российской компании отметили, что исследования спутника Земли «важны для всего человечества», так как в будущем он может «стать площадкой для освоения дальнего космоса».

Ранее Индийская организация космических исследований заявила, что посадочный модуль индийской лунной станции «Чандраян-3» сел на поверхность Луны, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

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ФОТО: isro.gov.in
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