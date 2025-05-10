Трамп допустил исключения в введении пошлин США на импорт
США допускают исключения в вопросе введения пошлин на зарубежную продукцию. Об этом заявил президент страны Дональд Трамп, отвечая в Белом доме на вопросы журналистов.
По словам политика, исключения возможны, если американская сторона увидит, что «кто-то сделал для нас что-то исключительное».
«Базовая [тарифная ставка] составит минимум 10%, для некоторых [стран] этот показатель будет гораздо выше: 40%, 50%, 60%», - указал Трамп.
Также американский лидер поделился, что США рассчитывают в ближайшее время заключить четыре-пять торговых сделок.
Ранее Трамп объявил, что США и Великобритания заключили первое торговое соглашение после введения пошлин. Вашингтон получит $6 млрд внешних доходов от 10% пошлин и $5 млрд новых экспортных возможностей для своих скотоводов, фермеров и производителей.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru