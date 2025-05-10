В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР
Молодежь развернула в центре Донецка 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики в память об обретении независимости регионом в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.
Флаг стал самым большим в республике, его площадь составляет почти тысячу квадратных метров.
«Сейчас мы раскрыли флаг в преддверии дня Республики - это наш святой праздник, поэтому ребята все на позитиве и все рады, что участвуют в этом мероприятии, а поддержать молодежь мы всегда за», - отметил временно исполняющий обязанности председателя правительства региона Андрей Чертков.
Чиновник отметил, что в ночь на 10 мая молодые люди смотрели патриотические фильмы и слушали песни о «донецкой весне». Участие в акции приняли около 250 человек из разных городов региона.
День Республики отмечается в ДНР ежегодно 11 мая.
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