В центре Донецка развернули 200-метровый флаг ДНР

Молодежь развернула в центре Донецка 200-метровый флаг Донецкой Народной Республики в память об обретении независимости регионом в 2014 году. Об этом пишет РИА Новости.

Флаг стал самым большим в республике, его площадь составляет почти тысячу квадратных метров.

«Сейчас мы раскрыли флаг в преддверии дня Республики - это наш святой праздник, поэтому ребята все на позитиве и все рады, что участвуют в этом мероприятии, а поддержать молодежь мы всегда за», - отметил временно исполняющий обязанности председателя правительства региона Андрей Чертков.

Чиновник отметил, что в ночь на 10 мая молодые люди смотрели патриотические фильмы и слушали песни о «донецкой весне». Участие в акции приняли около 250 человек из разных городов региона.

День Республики отмечается в ДНР ежегодно 11 мая.

