«Через тернии - к звездам»: Песков призвал не «рвать волосы» из-за «Луны-25»
Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение станции «Луна-25» не помешает России реализовывать космическую программу.
«Путь к звездам – он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное – продолжать российскую космическую программу (…) Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы – это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», - сказал Песков.
Он напомнил, что освоение космоса - непростая задача, назвав «уникальной» российскую космическую программу.
11 августа Россия запустила «Луну-25», которая должна была приземлиться в районе Южного полюса Луны, однако 19 августа связь с аппаратом прервалась. Вскоре «Роскосмос» подтвердил крушение «Луны-25». Станция врезалась в поверхность спутника Земли из-за того, что двигатели проработали дольше, чем надо, напоминает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru