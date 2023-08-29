«Через тернии - к звездам»: Песков призвал не «рвать волосы» из-за «Луны-25»

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что крушение станции «Луна-25» не помешает России реализовывать космическую программу.

«Путь к звездам – он лежит через тернии, поэтому ничего в этом нет страшного, главное – продолжать российскую космическую программу (…) Это не повод для того, чтобы отчаиваться, для того, чтобы рвать на себе волосы – это лишний повод для того, чтобы проанализировать причины и устранить их на следующий раз», - сказал Песков.