«Имидж упал»: Названа причина банкротства компании Virgin Orbit
Ракетоносители Ричарда Брэнсона были предназначены для вывода на орбиту небольших спутников, сказал НСН инженер Александр Железняков.
Член Российской академии космонавтики имени К. Э. Циолковского, инженер Александр Железняков в беседе с НСН заявил, что аварийный запуск ракетоносителя LauncherOne стал причиной банкротства компании Virgin Orbit.
Американская компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, подала заявление о банкротстве. Первый в истории запуск Virgin Orbit космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей в январе из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne. Virgin Orbit обещала предпринять еще одну попытку запуска спутников с территории Великобритании к концу года. Железняков считает, что Virgin Orbit могла составить конкуренцию SpaceX.
«Это неудачный запуск повлиял на финансовое состояние компании и ее имидж. Падение имиджа привело к тому, что инвесторы, которые вкладывались, стали смотреть на проект с насторожённостью и в итоге ушли», - сказал Железняков.
Собеседник НСН отметил, что ракетоносители компании Virgin Orbit могли в перспективе составить конкуренцию разработке Илона Маска – ракете Falcon 9.
«Ракеты Маска и Брэнсона - разного класса. Они предназначены для вывода на орбиту спутников разной массы. Поэтому и та, и другая компании могли бы находиться на рынке, потому что спрос на пусковые услуги вновь значительно вырос. Плюс не всегда выгодно запускать небольшие космические аппараты с помощью Falcon 9. Для этого и были ракеты у Брэнсона», - резюмировал Железняков.
Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН заявил, что спутники Starlink американской компании SpaceX можно вывести из строя, засорив космическое пространство, но при таком раскладе люди больше не смогут летать в космос.
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