«Имидж упал»: Названа причина банкротства компании Virgin Orbit

Американская компания Virgin Orbit, основанная британским миллиардером Ричардом Брэнсоном и занимавшаяся запуском спутников, подала заявление о банкротстве. Первый в истории запуск Virgin Orbit космических спутников с территории Великобритании завершился неудачей в январе из-за отключения двигателя второй ступени ракеты-носителя LauncherOne. Virgin Orbit обещала предпринять еще одну попытку запуска спутников с территории Великобритании к концу года. Железняков считает, что Virgin Orbit могла составить конкуренцию SpaceX.

«Это неудачный запуск повлиял на финансовое состояние компании и ее имидж. Падение имиджа привело к тому, что инвесторы, которые вкладывались, стали смотреть на проект с насторожённостью и в итоге ушли», - сказал Железняков.

Собеседник НСН отметил, что ракетоносители компании Virgin Orbit могли в перспективе составить конкуренцию разработке Илона Маска – ракете Falcon 9.

«Ракеты Маска и Брэнсона - разного класса. Они предназначены для вывода на орбиту спутников разной массы. Поэтому и та, и другая компании могли бы находиться на рынке, потому что спрос на пусковые услуги вновь значительно вырос. Плюс не всегда выгодно запускать небольшие космические аппараты с помощью Falcon 9. Для этого и были ракеты у Брэнсона», - резюмировал Железняков.

Ранее главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН заявил, что спутники Starlink американской компании SpaceX можно вывести из строя, засорив космическое пространство, но при таком раскладе люди больше не смогут летать в космос.

