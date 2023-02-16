«Запустить гвозди!»: Назван способ вывести спутники Starlink из строя

Спутники Starlink американской компании SpaceX можно вывести из строя, засорив космическое пространство, но при таком раскладе люди больше не смогут летать в космос, рассказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН.

Накануне заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели конкретные очертания из-за деятельности США, передают РИА Новости. Он отметил, что невоенные космические объекты, которые США и их союзники задействуют в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России. Андрей Ионин объяснил, что нападение на Starlink не будет являться поводом к войне.