«Запустить гвозди!»: Назван способ вывести спутники Starlink из строя
Если запустить к спутникам Starlink мусор, то уже через двое суток их не станет, отметил в эфире НСН Андрей Ионин.
Спутники Starlink американской компании SpaceX можно вывести из строя, засорив космическое пространство, но при таком раскладе люди больше не смогут летать в космос, рассказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин в разговоре с НСН.
Накануне заместитель директора департамента по нераспространению и контролю над вооружениями МИД РФ Константин Воронцов заявил, что риски превращения космоса в плацдарм агрессии и войны приобрели конкретные очертания из-за деятельности США, передают РИА Новости. Он отметил, что невоенные космические объекты, которые США и их союзники задействуют в ходе конфликта на Украине, могут стать законной целью для ответного удара России. Андрей Ионин объяснил, что нападение на Starlink не будет являться поводом к войне.
«Starlink – это негосударственная система, поэтому нападение на нее не является casus belli (формальным поводом для объявления войны – ред. НСН). Вывести тысячи спутников из строя можно только одним способом: засорить космическое пространство навсегда. Два ящика гвоздей запустить на орбиту Starlink, через двое суток их не будет, но потом никому больше не удастся летать уже никогда. Есть мультик, называется «Валл-И». Там есть картинка, когда вокруг Земли мусорное поле, через которое не пролететь», - сказал Ионин.
Ранее, 16 февраля, компания-разработчик SpaceX сообщила, что ракета-носитель Falcon 9 в пятницу, 17 февраля, стартует на орбиту с очередной партией из 51 мини-спутника для пополнения орбитальной группировки глобальной сети интернет-покрытия системы Starlink.
Так, это станет 74-м по счету запуском интернет-спутников с мая 2019 года в рамках проекта Starlink. SpaceX уже запустила более 3,9 тысяч таких спутников, сообщает НСН.
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