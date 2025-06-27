Над территорией РФ сбили 39 украинских беспилотников
Дежурные средства ПВО ликвидировали 39 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.
«В течение прошедшей ночи 27 июня... уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.
В министерстве уточнили, что 19 дронов сбили в Ростовской области, 13 – в Волгоградской, четыре – в Крыму, по одному – в Белгородской, Брянской, Самарской областях.
Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске украинский БПЛА попытался атаковать промышленное предприятие, угрозы жизни и здоровью граждан нет, пишет Ura.ru.
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