Над территорией РФ сбили 39 украинских беспилотников

Дежурные средства ПВО ликвидировали 39 беспилотников ВСУ над шестью регионами России. Об этом рассказали в Минобороны.

«В течение прошедшей ночи 27 июня... уничтожены 39 украинских беспилотных летательных аппаратов самолетного типа», - говорится в сообщении.

В министерстве уточнили, что 19 дронов сбили в Ростовской области, 13 – в Волгоградской, четыре – в Крыму, по одному – в Белгородской, Брянской, Самарской областях.

Ранее глава Самарской области Вячеслав Федорищев сообщил, что в Новокуйбышевске украинский БПЛА попытался атаковать промышленное предприятие, угрозы жизни и здоровью граждан нет, пишет Ura.ru.

