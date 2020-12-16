Хорошо забытое старое. Авиаэксперт оценил первый полет Ил-114-300

«Это самолет разработки начала 1980-х годов. Он выпущен был на Ташкентском авиационном заводе и эксплуатировался. Теперь же началось новое производство на Ульяновском заводе. Это не новый самолет, только что разработанный, его облик был определен тогда... Подобный самолет для российской авиации очень нужен на местных воздушных линиях, он вмещает 60-65 пассажиров», - пояснил авиаэксперт.

По словам Горлова, прямые конкуренты этого самолета уже давно летают. При этом он отметил, что проектировать новый самолет такого класса сейчас невыгодно и долго.

«Этот самолет уже был разработан, построен и сертифицирован. Это огромные затраты времени и денег. Здесь же готовый самолет и совершенно правильно, что возобновили его производство», - считает эксперт.

По его словам, на внутрироссийских авиарейсах Ил-114-300 можно будет ждать сразу после завершения сертификации по новым правилам. «Если самолет пройдет сертификацию в следующем году, то уже через месяц сможет работать и перевозить пассажиров», - заключил эксперт.

Ранее Горлов в эфире НСН назвал основные проблемы, стоящие перед российской гражданской авиацией.

