«Мировое достижение». Заслуженный пилот РФ высоко оценил самолёт МС-21

«Более 20 лет никакие самолеты нового типа в России не производились, единичные случаи не в счет. А МС-21 - среднемагистральный самолет нового поколения с прекрасной аэродинамикой, и самое главное, с российскими двигателями. ПД-14 - это первый российский двигатель, сделанный для гражданской авиации, он очень перспективный. Специалисты создали новые лопатки с керамическим покрытием, новые виды охлаждения турбины - это большое достижение не только для России, но и для мира», - отметил он.



По его словам, это первый российский двигатель за долгое время.



«Двигатели для военных самолетов у нас достойные, а для гражданских их никогда не было, за исключением ПС-90. Но ПС-90 делался еще в 1990 году для ИЛ-76, ИЛ-96 и ТУ-204, это прошлое поколение. Он тогда уступал Rolls-Royсe, то есть это не было прорывом», - напомнил Сытник.



Бывший летный директор «Внуковских авиалиний» подчеркнул, что, построив МС-21, Россия встала на правильный путь.



«Ведь лайнер создавался полностью из российских композитов, металла, авионика (система бортовых приборов) тоже российская. Это говорит о том, что Россия развивается самостоятельно. Скорее всего, после удачных полетов МС-21 дальше будут строиться ИЛ-96-400М, ИЛ-96-500Т, ИЛ-114 и ИЛ-112, возникнет собственный самолетный парк», - отметил он.



По мнению Сытника, МС-21 не хуже самолётов европейских производителей.



«Говорить о конкурентоспособности пока рано, был первый полет. Однако в Жуковском была продувка некоторых деталей, которая показала, что самолет становится в одну линейку с актуальными достижениями Европы - Airbus, Boeing-737, Boeing-800», - сказал заслуженный пилот России.



В ноябре корпорация «Иркут», входящая в состав Объединенной авиастроительной корпорации (ОАК), завершила постройку опытного самолета МС-21-310. Он вмещает в себя 169 пассажиров. Первое летное испытание прошло мае 2018 года.



В октябре сообщалось, что самолет Ту-154 совершил последний в России гражданский перелёт, выполнив рейс из Якутии в Новосибирск. Его должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.

