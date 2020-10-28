Замены Ту-154 нет. Названы главные проблемы гражданской авиации в России
Один из руководителей советской гражданской авиации рассказал в эфире НСН, какие задачи стоят перед российской авиационной промышленностью сегодня.
Последний в России гражданский перелёт совершил самолет Ту-154. Это был рейс из Якутии в Новосибирск,.
О выводе самолетов Ту-154 из эксплуатации заявлял еще Дмитрий Медведев, когда был президентом. Ту-154 должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.
Председатель совета ветеранов центрального аппарата гражданской авиации СССР Виктор Горлов в эфире НСН рассказал, какие задачи стоят перед отечественной авиацией.
«Мы ждем самолет МС-21. Он придет на смену Ту-154. Это 150-160 мест. Заодно он прикроет нишу Ту-204. Это современный самолет, который, к сожалению, в наших условиях не состоялся. Думаю, у нашей промышленности, у наших разработчиков достаточно потенциала, чтобы сделать самолет, который будет успешно конкурировать с Boeing и Airbus», - сказал Горлов.
Он признал, что проблем в российской гражданской авиации очень много.
«У нас нет дальнемагистрального самолета. Среднемагистральный это будет МС-21. Что касается ближнемагистрального, мы все-таки надеемся на «Сухой Суперджет», который должен быть доведен до мирового уровня. Самолет был принят в эксплуатацию в конкурентной борьбе с Ту-334, он ее выиграл. Почему и как – это отдельный разговор, я его касаться не буду. Хотя у самолета есть проблемы, их нужно решать и доводить его до конкурентоспособного состояния. У нас нет самолета на местных линиях. Самолет Ил-114 был разработан еще в советское время, но до сих пор не выпускается», - посетовал собеседник НСН.
Он отметил, что если в конце 80-х – начале 90-х в России могли рассчитывать на международную интеграцию, то сейчас могут рассчитывать только на собственные силы.
«Элементная база, системы навигации, бортового оборудования самолетов, агрегаты – должны быть нашего, российского производства. Это проблемная задача», - заключил эксперт.
Самолет Ту-154 был разработан в 1960-е годы, а эксплуатировался с 1972 года.
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