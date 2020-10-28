Замены Ту-154 нет. Названы главные проблемы гражданской авиации в России

Последний в России гражданский перелёт совершил самолет Ту-154. Это был рейс из Якутии в Новосибирск,.

О выводе самолетов Ту-154 из эксплуатации заявлял еще Дмитрий Медведев, когда был президентом. Ту-154 должен заменить ближне- и среднемагистральный лайнер МС-21.

Председатель совета ветеранов центрального аппарата гражданской авиации СССР Виктор Горлов в эфире НСН рассказал, какие задачи стоят перед отечественной авиацией.

«Мы ждем самолет МС-21. Он придет на смену Ту-154. Это 150-160 мест. Заодно он прикроет нишу Ту-204. Это современный самолет, который, к сожалению, в наших условиях не состоялся. Думаю, у нашей промышленности, у наших разработчиков достаточно потенциала, чтобы сделать самолет, который будет успешно конкурировать с Boeing и Airbus», - сказал Горлов.

Он признал, что проблем в российской гражданской авиации очень много.