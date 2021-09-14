«Хайп на хайпе». Космический туризм не для России
Главный аналитик ГЛОНАСС Андрей Ионин рассказал НСН, чем вызван всплеск интереса к коммерческому освоению космоса.
Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН высказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.
Ранее стало известно, что соучредитель Apple Стив Возняк сообщил, что создаст собственную космическую компанию Privateer Space. Возняк планирует делать космос «безопасным и доступным».
«Я считаю, в космосе сейчас наблюдается огромный информационный хайп. Тому несколько причин. Первая – в Америке сейчас слишком много денег напечатано, которые выбрасываются на рынок акций и стартапов. Грех этим не воспользоваться, и многие пользуются. Капитализация компаний достигла невиданных размеров. Это звенья одной цепи. Второе – идей все-таки мало. Все понимают, что невозможно увеличивать стоимость той же Apple до 10 триллионов. В космосе сейчас активно работают два самых богатых человека в мире: Джеф Безос и Илон Маск. Это, конечно, привлекает всех инвесторов, потому что психология инвесторов рассчитана на жадность, они не отличаются от бабушек, вкладывавших деньги в МММ. Хорошо, что деньги хоть таким образом идут в космос, создают почву для дальнейшего развития. Для того, чтобы повторить и превзойти Маска и Безоса, в первую очередь надо понять, а что они делают. К сожалению, вот этого понимания не вижу, я вижу только хайп. Вот еще Стив Возняк туда же. Хотя мы должны понимать, что основание Apple было 40 лет назад, и за это время он не проявил себя так, как Стив Джобс», - отметил главный аналитик ГЛОНАСС.
Ионин рассказал, какие сферы в космосе сейчас являются по-настоящему перспективными и прибыльными.
«Космический туризм – настолько микроскопическая часть того, что делается в космосе, поэтому не стоит обращать на него особого внимания. Это хайп на хайпе. Это связано с полетами Безоса и Ричарда Брэнсона два месяца назад. Основные деньги и основное развитие происходит в совсем других сферах: космический интернет, новые ракеты. Безос и Маск активно участвуют в лунном проекте, проектируют космические города около Земли. Эти люди мыслят веками и очень много делают. Но есть такие люди, которые решили сюда включиться на волне хайпа», - заявил специалист.
По мнению Ионина, России необходимо развивать космические технологии, в противном случае у нее останутся только достижения прошлого.
«России надо включаться в технологическую гонку в космосе, а не в гонку суборбитального туризма. Если есть частные инвесторы, готовые вложиться в туризм, то пожалуйста, особо сложного там ничего нет. Но без технологического рывка дальнейшее развитие невозможно. Кто его совершит, тот и станет новым Гагариным и Королевым. Если мы этого не сделаем, то так и останемся с заслугами прошлого. Ядерная энергия в космосе и биология в космосе – это огромные деньги, в это и надо включаться», - резюмировал он.
Ранее стало известно, что гендиректор казахстанского частного АО «РКК Байконур» Даурен Муса, который владеет макетом и вторым летным экземпляром космического корабля «Буран», отказывается отдавать его России.
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