«Хайп на хайпе». Космический туризм не для России

Космический туризм – это хайп, а России следует вложиться в другие проекты в космосе. Такое мнение в разговоре с НСН высказал главный аналитик ГЛОНАСС, член-корреспондент Российской академии космонавтики имени Циолковского Андрей Ионин.

Ранее стало известно, что соучредитель Apple Стив Возняк сообщил, что создаст собственную космическую компанию Privateer Space. Возняк планирует делать космос «безопасным и доступным».