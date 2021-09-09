Владелец космического корабля «Буран» отказывается отдавать его России

Руководитель предприятия отметил, что не намерен давать свое согласие на это. «Получается, для россиян независимость Казахстана и решения казахстанских судов не имеют никакого значения», — подчеркнул Муса.

На днях научно-производственное объединение «Молния» - разработчик «Бурана», сообщило о принятых решениях по транспортировке второго корабля с космодрома Байконур в Россию.

Ранее сообщалось, что в России разрабатывают новый гражданский многоразовый комплекс с орбитальным самолетом.

