«Маск умеет зажигать». Глава Tesla создал робота, которого все ждали

«Маска можно только приветствовать. Это то, над чем уже давно и много работают. В том числе и у нас есть робот Федор, которого мы запускали в космос. Главная проблема при создании таких моделей в том, что нужен сильный аккумулятор. А Маск как раз в этом силен. Если ему удалось сделать мощный и одновременно маленький аккумулятор, чтобы уместить его в фигуру робота-человека, то это большое достижение. Маск умеет привлекать талантливых людей, умеет их зажигать и по максимуму использовать их интеллектуальные ресурсы. Если ему уже реально удалось приблизиться к созданию робота, то его можно только поздравить», - отметил Кононов.

Нового робота от Tesla можно будет использовать для похода в магазин, выполнения повседневных задач и переноски предметов. Кононов заявил, что это как раз то, чего многие давно ждут.

«Все ждут робота, который позволит переложить рутинные операции, такие, как переноска тяжестей, ремонт, уборка в квартире. Более того, все ждут робота-друга, которого можно адаптировать к себе, чем-то поделиться, он будет выступать в качестве психотерапевта. Мы все его хотим», - отметил эксперт.

По словам футуролога, новая разработка Маска бесспорно будет полезна обществу. Кононов отметил, что роботы, которые будут создаваться впоследствии, помогут в решении самых сложных задач, которые стоят перед человеком, например, в освоении космоса. При этом он заметил, что в создании роботов, как и во всяком прогрессе, есть свои угрозы и риски, но как показывает практика, люди могут с ними справляться.