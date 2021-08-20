«Маск умеет зажигать». Глава Tesla создал робота, которого все ждали
Футуролог Александр Кононов рассказал НСН, как Илон Маск приблизил будущее.
Илон Маск презентовал человекоподобного робота Tesla Bot. Глава компании Tesla заверил, что андроид будет готов к 2022 году.
Футуролог Александр Кононов в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что Маск приблизил неизбежное.
«Маска можно только приветствовать. Это то, над чем уже давно и много работают. В том числе и у нас есть робот Федор, которого мы запускали в космос. Главная проблема при создании таких моделей в том, что нужен сильный аккумулятор. А Маск как раз в этом силен. Если ему удалось сделать мощный и одновременно маленький аккумулятор, чтобы уместить его в фигуру робота-человека, то это большое достижение. Маск умеет привлекать талантливых людей, умеет их зажигать и по максимуму использовать их интеллектуальные ресурсы. Если ему уже реально удалось приблизиться к созданию робота, то его можно только поздравить», - отметил Кононов.
Нового робота от Tesla можно будет использовать для похода в магазин, выполнения повседневных задач и переноски предметов. Кононов заявил, что это как раз то, чего многие давно ждут.
«Все ждут робота, который позволит переложить рутинные операции, такие, как переноска тяжестей, ремонт, уборка в квартире. Более того, все ждут робота-друга, которого можно адаптировать к себе, чем-то поделиться, он будет выступать в качестве психотерапевта. Мы все его хотим», - отметил эксперт.
По словам футуролога, новая разработка Маска бесспорно будет полезна обществу. Кононов отметил, что роботы, которые будут создаваться впоследствии, помогут в решении самых сложных задач, которые стоят перед человеком, например, в освоении космоса. При этом он заметил, что в создании роботов, как и во всяком прогрессе, есть свои угрозы и риски, но как показывает практика, люди могут с ними справляться.
«Угрозы и риски, конечно же, будут. Этот набор довольно известен. Что они будут выдавать себя за человека, что они будут обманывать людей, что они будут выходить из-под контроля. Конечно же, их надо предвидеть. За этим и нужна футурология, главная задача которой предсказывать угрозы и говорить, как их снижать. Здесь бояться не нужно. Нужно смело двигаться вперед», - считает футуролог.
Кононов отметил, что следующим шагом в деле создания роботов станет киборгизация.
«Людям будет предложено киборгизироваться. Особенно тем, кто будет по тем или иным терять функциональность. Например, попал человек в автокатастрофу, стал инвалидом, а для него появится новая опция – киборгизироваться. Имплантировать в свое тело элементы, чтобы восполнить те функции, которые он потерял во время аварии. Скорее всего, люди-киборги будут более производительны. Но здесь есть свои риски и угрозы. Если ты не киборг, то можешь попасть в другую касту. А это уже угроза социального плана, которую допускать нельзя. Но рост толерантности внушает надежду, что никогда киборгизация и появление андроидов не приведет к новому кастовому обществу. Это настоящая большая угроза для нормальных людей», - отметил Кононов.
Высота робота Tesla Bot составит 172 сантиметра, а вес — около 56 килограммов. Вместо лица у него будет экран для отображения информации, а руки и ноги будут управляться с помощью 40 сервоприводов. Цена робота пока не сообщается.
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