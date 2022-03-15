«Гнать в три шеи!»: Заслуженный пилот предложил уволить чиновников вместо авиадиспетчеров

«Получается, что такая сложная профессия, как диспетчер, лишена работы. Если мы возрождаем свою авиацию, которая может подняться, если будет принято политическое решение президентом Владимиром Путиным, который выполняет мою волю как народа – я имею право его спросить, согласно Конституции, что не так? На военно-промышленный комплекс работает треть страны, а для гражданской продукции – совсем ничего? Взяли, бросили выпуск своих самолетов. Даже фамилии их помню: Шувалов, Христенко, Дворкович (бывшие вице-премьеры РФ - прим. НСН)! Я уж не говорю про эту горстку либералов, которые говорили с экранов телевизоров: «Нам не нужна российская авиация. Слишком затратная отрасль, мы всегда продадим нефть и купим». Ребята, кому вы ее теперь продадите? От вашей нефти отказались», - отметил заслуженный пилот.

По мнению бывшего летного директора, кризис с Западом может затянуться, и тогда российская авиация потеряет последний шанс на восстановление, так как Китай, по мнению Сытника, не до конца дружественное России государство.

«Как и кризис с нашими соседями, с Украиной, затягивается, так и затянется кризис с западными странами. Санкции ведь накладываются, потому что мы как государство начинаем подыматься. Такой сосед не нужен ни Европе, ни США. Даже Китай не во всем нас поддерживает. Мы попросили запчастей для самолетов – они сказали «нет». Большой дружбы нет с Китаем. Нам летать за рубеж запрещено, своего парка у нас нет, а уничтожил его кто? Правительство, высшие чины государства. Все эти из гнезда «гайдаровского форума»: собираются, разговаривают о чем-то. Мы вообще что строим? Что за государство?», - возмутился он.

Стоит отметить, что информация об отказе Китая поставлять России авиазапчасти не подтвердилось, а представитель Росавиации, сообщивший об этом, был уволен.

Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России есть свой парк самолетов, но его необходимо реанимировать, чтобы граждане смогли летать на российских воздушных судах.

