«Гнать в три шеи!»: Заслуженный пилот предложил уволить чиновников вместо авиадиспетчеров
Российская авиаотрасль может возродиться при финансовых вложениях, но увольнять квалифицированный персонал категорически нельзя, уверен заслуженный пилот Юрий Сытник.
Увольнять диспетчеров крайне недальновидно, без специалистов такого класса авиацию никогда не удастся восстановить, даже если в РФ смогут производить собственные самолеты, заявил заслуженный пилот России, бывший летный директор «Внуковских авиалиний» Юрий Сытник в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Государственная корпорация по организации воздушного движения готовится к массовому сокращению диспетчеров и урезанию расходов на персонал на 30-40%. Это следует из распоряжения гендиректора предприятия, сообщают «Известия». Могут быть уволены порядка тысячи авиадиспетчеров, говорится в материале.
«Эту тысячу диспетчеров не увольнять надо, а обучить какой-то другой профессии. А тех, кто окружает российского президента, гнать в три шеи, потому что у них в мозгах не заточено созидание, у них такое действие, как умножение, вообще отсутствует. Умножение нашего ВВП, нашего благосостояния – этого они не знают. Авиаотрасль связана с государством, нет этой отрасли в государстве! Суперджет (Sukhoi Superjet 100, - прим. НСН), которого 230 машин выпустили, на 80% из импортных комплектующих состоит, летать [за границу] не могут. Выпустили для России самолеты – запчастей нет, половина стоят как доноры. Если мы конфискуем у лизинговых компаний 700 самолетов, зарегистрированных на Бермудах, как мы вылетим за рубеж? В любой точке остановят и скажут – у вас самолеты не ваши, вы ими нечестным путем завладели. Не лизинговая компания отбирала деньги (золотовалютные резервы – прим. НСН)! И даже в Армению, в Казахстан прилетите – арестуют самолеты, чтобы избежать санкций Запада. А на территории России так много диспетчеров не надо. И стюардесс, и пилотов, и техников. Они найдут себя в другой сфере и уже не вернутся в авиацию, потому что это ненадежная отрасль. Это до конца уничтожит нашу авиацию. И даже если мы научимся делать самолеты и как-то помиримся со всем остальным миром, то отрасль будет провальная, опять будут катастрофы, потому что диспетчеры не смогут хорошо руководить. Это очень глупое решение – таких специалистов уволить. Надо сделать так, чтобы они работали по 3-4 часа и получали полную зарплату, а не в офшоры выводить деньги. Тогда всем хватит», - посоветовал специалист.
Сытник добавил, что авиаотрасль разрушена действиями правительства в предыдущие 20 лет.
«Получается, что такая сложная профессия, как диспетчер, лишена работы. Если мы возрождаем свою авиацию, которая может подняться, если будет принято политическое решение президентом Владимиром Путиным, который выполняет мою волю как народа – я имею право его спросить, согласно Конституции, что не так? На военно-промышленный комплекс работает треть страны, а для гражданской продукции – совсем ничего? Взяли, бросили выпуск своих самолетов. Даже фамилии их помню: Шувалов, Христенко, Дворкович (бывшие вице-премьеры РФ - прим. НСН)! Я уж не говорю про эту горстку либералов, которые говорили с экранов телевизоров: «Нам не нужна российская авиация. Слишком затратная отрасль, мы всегда продадим нефть и купим». Ребята, кому вы ее теперь продадите? От вашей нефти отказались», - отметил заслуженный пилот.
По мнению бывшего летного директора, кризис с Западом может затянуться, и тогда российская авиация потеряет последний шанс на восстановление, так как Китай, по мнению Сытника, не до конца дружественное России государство.
«Как и кризис с нашими соседями, с Украиной, затягивается, так и затянется кризис с западными странами. Санкции ведь накладываются, потому что мы как государство начинаем подыматься. Такой сосед не нужен ни Европе, ни США. Даже Китай не во всем нас поддерживает. Мы попросили запчастей для самолетов – они сказали «нет». Большой дружбы нет с Китаем. Нам летать за рубеж запрещено, своего парка у нас нет, а уничтожил его кто? Правительство, высшие чины государства. Все эти из гнезда «гайдаровского форума»: собираются, разговаривают о чем-то. Мы вообще что строим? Что за государство?», - возмутился он.
Стоит отметить, что информация об отказе Китая поставлять России авиазапчасти не подтвердилось, а представитель Росавиации, сообщивший об этом, был уволен.
Ранее член Общественного совета при Федеральном агентстве воздушного транспорта Виктор Горбачев в разговоре с Telegram-каналом «Радиоточка НСН» заявил, что в России есть свой парк самолетов, но его необходимо реанимировать, чтобы граждане смогли летать на российских воздушных судах.
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