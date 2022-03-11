«Аэропорт огромный!»: Авиаэксперт успокоил пассажиров из-за закрытия терминала «Шереметьево»
В «Шереметьево» недавно открыли новые терминалы, поэтому для пассажиров ничего не изменится, уверен авиаэксперт Роман Гончаров.
Закрытие одного из терминалов главного российского аэропорта не повлияет на авиаперевозки, отметил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».
Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» будет временно закрыт с 15 марта. Об этом НСН сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там подтвердили, что будут закрыты многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади Терминала D, при этом движение беспилотных поездов межтерминального перехода не изменится.
«Закрытия терминалов в аэропорту происходили и в 2020 году во время пандемии. Аэропорт огромный, сейчас «Аэрофлот» остановил ту небольшую часть зарубежных полетов, которая была, и пропускные мощности аэропорта избыточны, особенно на фоне того, что аэропорт недавно открыл совершенно новый огромный терминал C, туда были переведены все рейсы «Аэрофлота» и других авиакомпаний. Те терминалы, которые находятся в северной части, они сейчас не особо востребованы. На этот год была запланирована реконструкция терминала F. Было понятно, что пассажиропоток позволяет закрытие старых терминалов. Так что я не вижу в этом суперновости, в терминалах D и F пока необходимости большой нет», - успокоил редактор авиационного портала.
При этом туристический сезон начнется еще не скоро, напомнил Гусаров, поэтому авиаперевозки сейчас не так востребованы.
«В 2020 году было гораздо тяжелее, не летали два месяца. То, что сейчас происходит – пока временно приостановили полеты в ряд аэропортов юга, по понятным причинам, и за рубеж. Есть надежда, что в течение месяца зарубежные полеты возобновятся, тогда и будем считать, какой был ущерб понесен. Смягчает ситуацию то, что сейчас самый низкий сезон для авиации, туристический сезон начинается в мае. Потери на зарубежных направлениях, которые сейчас есть, не столь ощутимы, как если бы это произошло в июне или августе. И даже закрытое небо Европы не столь существенно, потому что, согласно прошлогодней статистике, зарубежные полеты российских авиакомпаний составляют 21%, и только единицы процентов составляет Европа, потому что там локдауны. В основном летали люди в Азию, в Египет. К отсутствию Европы мы уже за два года привыкли», - добавил он.
Ситуация с лизинговыми самолетами, которые могут арестовать европейские компании, также не является нерешаемой, уверен эксперт.
«На данный момент есть целый ряд вариантов решения этой проблемы, и здесь, к счастью, зарубежные лизингодатели – наши союзники. Они получат сотни самолетов стоимостью в десятки миллиардов долларов вместо платежей, и им некуда их будет пристроить. Поэтому они всячески будут тянуть время, а мы в это время постараемся сохранить их у себя в эксплуатации, в этом направлении авиакомпании работают. Есть надежда, что, когда угроза возврата самолета станет абсолютно реальной перед лизингодателями, то, может быть, Евросоюз пересмотрит свое решение, потому что для них это просто катастрофа. Ну а если нет – есть варианты сохранить какую-то часть самолетов, привлечь другие самолеты из третьих стран. Совсем без авиасообщения мы не останемся. Но пока вопрос открытый, мы над ним работаем», - подвел итог авиаэксперт.
Ранее Минтранс продлил до 20 марта закрытие воздушного пространства на юге России. Об этом сообщает ТАСС, ссылаясь на источник в ведомстве.
Подписывайтесь на НСН: Я.Новости | Я.Дзен | Google News | Flipboard | Telegram
Горячие новости
Заразились
17,2 млн+50 743 / сут.
Умерли
360 тыс.+674 / сут.
Выздоровели
15,2 млн+151 тыс. / сут.
- Экономист Сакс: Россия легко переживет последствия санкций
- Неопознанный объект упал и взорвался в столице Хорватии
- В Госдуме предложили запретить двойное гражданство «недружественных» стран
- В Лиге безопасного интернета предложили заблокировать YouTube в России
- Путин одобрил передачу войскам ДНР и ЛНР трофейных Javelin и Stinger
- СМИ: Жириновский пришел в сознание
- Путин согласился с идеей привлечения добровольцев на Украину
- Макс Барских запретил использовать свою музыку в России
- Госдума приняла закон о единых правилах электронного голосования
- Россия возобновит полеты в восемь стран
Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru