«Аэропорт огромный!»: Авиаэксперт успокоил пассажиров из-за закрытия терминала «Шереметьево»

Закрытие одного из терминалов главного российского аэропорта не повлияет на авиаперевозки, отметил главный редактор Avia.ru Роман Гусаров в беседе с Telegram-каналом «Радиоточка НСН».

Терминал D московского аэропорта «Шереметьево» будет временно закрыт с 15 марта. Об этом НСН сообщили в пресс-службе воздушной гавани. Там подтвердили, что будут закрыты многоуровневый паркинг и движение на привокзальной площади Терминала D, при этом движение беспилотных поездов межтерминального перехода не изменится.