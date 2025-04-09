Размещение своего оружия на орбите становится реальностью. О таких планах США уже заявил глава Космического командования, генерал Стивен Уайтинг. Он утверждает, что его стране нужно наращивать огневую мощь за пределами атмосферы. Для Мухина эта новость не стала неожиданностью.

«Вопрос создания военных аппаратов в космосе обсуждается уже давно. В том числе и создание таких, чтобы можно было сбивать спутники противника. Такие направления уже разрабатываются, но не оговариваются вслух. На орбите летает так много всего, что реально запустить и аппарат с лазерным оружием и все прочее, чтобы сбивать другие спутники», — отмечает собеседник НСН.

Почетный академик также уверен, что военные спутники могут быть многофункциональными и выполнять различные задачи.

«Разное оружие может быть размещено на орбите. Это уже надо смотреть по ситуации, какие у него задачи, где и какие зоны охватывать. На геостационарных орбитах аппараты могут летать какое-то определенное время — месяц или два. От этого тоже зависят их задачи», — утверждает Олег Мухин.