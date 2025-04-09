«Космическая война»: К чему приведет усиление американской военной программы
Уже сейчас ведущие страны мира могут размещать оружие в космосе, а это может привести к неприятным последствиям, заявил НСН Олег Мухин.
Военные спутники могут атаковать любую точку Земли и многие захотят обладать такими возможностями, заявил в разговоре с НСН первый заместитель председателя Совета Санкт-Петербургской организации Федерации космонавтики России Олег Мухин.
Размещение своего оружия на орбите становится реальностью. О таких планах США уже заявил глава Космического командования, генерал Стивен Уайтинг. Он утверждает, что его стране нужно наращивать огневую мощь за пределами атмосферы. Для Мухина эта новость не стала неожиданностью.
«Вопрос создания военных аппаратов в космосе обсуждается уже давно. В том числе и создание таких, чтобы можно было сбивать спутники противника. Такие направления уже разрабатываются, но не оговариваются вслух. На орбите летает так много всего, что реально запустить и аппарат с лазерным оружием и все прочее, чтобы сбивать другие спутники», — отмечает собеседник НСН.
Почетный академик также уверен, что военные спутники могут быть многофункциональными и выполнять различные задачи.
«Разное оружие может быть размещено на орбите. Это уже надо смотреть по ситуации, какие у него задачи, где и какие зоны охватывать. На геостационарных орбитах аппараты могут летать какое-то определенное время — месяц или два. От этого тоже зависят их задачи», — утверждает Олег Мухин.
В то же время эксперт указывает на очень важную проблему: гонка вооружений в космосе почти не регулируется никакими соглашениями. Это может привести к серьезным конфликтам.
«Существует международное право, если американцы будут создавать такие аппараты и запускать, то и другие страны начнут делать то же самое или вообще будут сбивать эти спутники. Начнется своеобразная космическая война. Здесь все зависит от международного права, и как все страны будут на это реагировать», — уверен член Федерации космонавтики России.
Ранее НСН сообщила, что корабль «Союз» с международным экипажем пристыковался к МКС.
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