Москва допускает «прорыв» в сотрудничестве с США по космосу

Россия допускает, что в отношениях с США может возникнуть прорыв в плане сотрудничества в космической сфере, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он не исключил, что новые результаты такого взаимодействия превзойдут прошлый опыт.

Так он в интервью изданию «Международная жизнь» ответил на вопрос, могут ли быть значимые продвижения в отношениях РФ с США в области космоса, принимая в расчёт фигуру миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска в команде президента Дональда Трампа.