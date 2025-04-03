Москва допускает «прорыв» в сотрудничестве с США по космосу
Россия допускает, что в отношениях с США может возникнуть прорыв в плане сотрудничества в космической сфере, заявил заместитель министра иностранных дел Сергей Рябков. Он не исключил, что новые результаты такого взаимодействия превзойдут прошлый опыт.
Так он в интервью изданию «Международная жизнь» ответил на вопрос, могут ли быть значимые продвижения в отношениях РФ с США в области космоса, принимая в расчёт фигуру миллиардера, основателя компании SpaceX Илона Маска в команде президента Дональда Трампа.
Рябков признал, что структуры Маска за последние годы добились многого на направлении освоения космоса, создания новых технологий. Вместе с тем, по словам замглавы МИД, у России есть собственный уникальный опыт в освоении космического пространства. Рябков полагает перспективным сотрудничество по линии государственно-частного партнерства при наличии политической воли.
Как сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН», ранее гендиректор Российского фонда прямых инвестиций, спецпредставитель президента РФ по сотрудничеству с зарубежными странами Кирилл Дмитриев заявил, что «Роскосмос» и «Росатом» имеют наработки в освоении Марса и могут помочь SpaceX в совместной миссии.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru