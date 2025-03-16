МО РФ: Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники
Ракета легкого класса «Ангара-1.2» успешно вывела на орбиту военные спутники. Об этом сообщили в Минобороны России.
В Министерстве обороны сообщили, что космические аппараты успешно выведены на целевые орбиты в расчетное время и переданы под управление наземных средств космических войск ВКС.
В ведомстве также уточнили, что с аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь, и их бортовые системы работают в штатном режиме.
Уточняется, что ракета стартовала 16 марта в 13.50 мск.
3 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru