МО РФ: Ракета «Ангара-1.2» вывела на орбиту военные спутники

В Министерстве обороны сообщили, что космические аппараты успешно выведены на целевые орбиты в расчетное время и переданы под управление наземных средств космических войск ВКС.



В ведомстве также уточнили, что с аппаратами установлена устойчивая телеметрическая связь, и их бортовые системы работают в штатном режиме.

Уточняется, что ракета стартовала 16 марта в 13.50 мск.

3 марта с космодрома Плесецк в Архангельской области в интересах Минобороны была запущена ракета-носитель «Союз-2.1б» с космическим аппаратом, сообщает Telegram-канал «Радиоточка НСН».

