Корабль «Союз» с международным экипажем пристыковался к МКС

Пилотируемый корабль «Союз МС-27», запущенный сегодня с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции Роскосмоса.

Корабль доставил на станцию экипаж 73-й долговременной экспедиции. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким.

Старт ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На пуск в Байконур приехало рекордное число туристов – порядка 2,5 тысяч, сообщили в Роскосмосе.

«Союз» вернется на Землю 9 декабря. Во время миссии запланировано провести 50 научных экспериментов. В октябре Зубрицкий и Рыжиков дважды выйдут в открытый космос.



