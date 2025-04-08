Корабль «Союз» с международным экипажем пристыковался к МКС
Пилотируемый корабль «Союз МС-27», запущенный сегодня с космодрома Байконур, пристыковался к модулю «Причал» российского сегмента Международной космической станции (МКС). Это следует из трансляции Роскосмоса.
Корабль доставил на станцию экипаж 73-й долговременной экспедиции. В составе экипажа космонавты Роскосмоса Алексей Зубрицкий и Сергей Рыжиков, а также астронавт NASA Джонни Ким.
Старт ракеты был посвящен 80-летию Победы в Великой Отечественной войне. На пуск в Байконур приехало рекордное число туристов – порядка 2,5 тысяч, сообщили в Роскосмосе.
«Союз» вернется на Землю 9 декабря. Во время миссии запланировано провести 50 научных экспериментов. В октябре Зубрицкий и Рыжиков дважды выйдут в открытый космос.
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