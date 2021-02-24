На российском сегменте МКС может быть три места утечки воздуха
На российском сегменте МКС может быть три места утечки воздуха, передает «Интерфакс».
Предполагаемое третье место утечки воздуха экипаж обследует в четверг. Ранее в среду было найдено второе место утечки воздуха, его закрыли пластиковой пленкой, чтобы можно было однозначно определить потерю воздуха.
Экипаж МКС обнаружил возможную точку потери воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» в октябре прошлого года. Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.
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Роспотребнадзор, ВОЗ, mos.ru