На российском сегменте МКС может быть три места утечки воздуха, передает «Интерфакс».

Предполагаемое третье место утечки воздуха экипаж обследует в четверг. Ранее в среду было найдено второе место утечки воздуха, его закрыли пластиковой пленкой, чтобы можно было однозначно определить потерю воздуха.

Экипаж МКС обнаружил возможную точку потери воздуха в промежуточной камере российского модуля «Звезда» в октябре прошлого года. Ранее российский космонавт Павел Виноградов оценил опасность появления новой утечки воздуха на МКС.

