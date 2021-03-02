Утечка воздуха из модуля «Звезда» на МКС продолжается

На МКС продолжает снижаться давление в отсеке модуля «Звезда», где ранее зафиксировали утечку воздуха. Об этом пишет «Интерфакс» со ссылкой на космонавта Сергея Рыжикова.

Он отметил, что давление в переходной камере почти в два раза ниже, чем на станции. Днем ранее космонавты сообщили, что давление в отсеке составляет 465 мм, а 2 марта оно снизилось до 450 мм.

Экипаж МКС 1 марта провел тренировку по герметизации трещины на специальной металлической пластине. Космонавты действовали по инструкции, которую получили от Ракетно-космической корпорации «Энергия».