Эксперт: российская космическая станция имеет большой потенциал

По его словам, проводить военно-прикладные эксперименты на МКС нельзя из-за постоянного иностранного присутствия. «Конечно, новую национальную станцию тоже можно использовать для этого», - отметил он.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 18 апреля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции должен быть готов к запуску в 2025 году.

