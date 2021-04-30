Эксперт: российская космическая станция имеет большой потенциал

Российские военные смогут использовать новую отечественную орбитальную служебную станцию (РОСС) для проведения экспериментов, которые нельзя проводить на Международной космической станции, сообщает РИА Новости со ссылкой на эксперта в области космонавтики Вадима Лукашевича.

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По его словам, проводить военно-прикладные эксперименты на МКС нельзя из-за постоянного иностранного присутствия. «Конечно, новую национальную станцию тоже можно использовать для этого», - отметил он.

Ранее стало известно, что Россия планирует выйти из проекта Международной космической станции (МКС) с 2025 года и создать новую станцию - национальную. Об этом вице-премьер Юрий Борисов заявил в эфире телеканала «Россия 1» в программе «Москва. Кремль. Путин» 18 апреля.

Генеральный директор Роскосмоса Дмитрий Рогозин в своём Twitter напомнил, что, согласно поставленной задаче, модуль для новой отечественной орбитальной пилотируемой станции должен быть готов к запуску в 2025 году.

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